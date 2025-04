Corinthians: Yuri Alberto se aproxima do topo da artilharia do Brasil em 2025

O atacante Yuri Alberto atravessa um excelente momento em 2025. Neste sábado (5), ele foi o principal destaque do Corinthians na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco da Gama, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol marcado diante do Cruz-Maltino aproximou ainda mais o jogador da liderança na artilharia do futebol brasileiro em 2025. Com oito gols na temporada, Yuri Alberto está atrás apenas de Pablo Vegetti e Guilherme, ambos com 10, e de Germán Cano, do Fluminense, que lidera com 11 gols.

- Hoje foi daqueles dias em que tudo conspira a favor quando o time está conectado. Fico feliz pelo gol, pela assistência e principalmente por ver nosso grupo entregando tudo dentro de campo. A torcida jogou junto com a gente desde o primeiro minuto, e isso fez toda a diferença. Estamos sempre em evolução, mas vitórias assim mostram que estamos no caminho certo. Sempre fico pensando que quero ser decisivo nos jogos sejam eles grandes ou não, para mim todos são importantes, e hoje consegui ajudar a equipe de forma efetiva. Agora é manter o foco, porque a temporada está só começando - disse Yuri após a vitória contra o Vasco.

Maiores artilheiros do Brasil em 2025:

11 - Germán Cano

10 - Guilherme

10 - Pablo Vegetti

8 - Hulk

8 - Braithwaite

8 - Yuri Alberto

Yuri Alberto jogador comemora gol em Corinthians x Santos. (foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Sequência de Yuri Alberto no Corinthians

Após a vitória no Brasileirão, o Corinthians e o atacante Yuri Alberto agora voltam as atenções para a Copa Sul-Americana. O time enfrenta o América de Cali (COL) nesta terça-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia.

O Timão busca a recuperação na competição continental após a derrota na estreia para o Huracán, por 2 a 1.

- A gente sabe da importância desse jogo fora de casa. Infelizmente começamos a Sul-Americana com um resultado negativo, mas o grupo está focado e muito determinado a recuperar esses pontos. Temos trabalhado forte, analisado os erros e vamos para a Colômbia com o objetivo claro de vencer e dar ao torcedor a alegria que ele merece - completou o atacante.

