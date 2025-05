Gustavo Henrique fará cirurgia e aumenta lista de desfalques do Corinthians

O Corinthians anunciou que Gustavo Henrique será submetido a uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal. O procedimento será nesta sexta-feira (2) e o zagueiro deve desfalcar o Timão pelas próximas duas semanas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em nota, o clube alvinegro divulgou que o jogador vinha atuando com dores desde a reta final do Campeonato Paulista. O departamento médico optou por realizar um tratamento diário, entretanto, a decisão agora é por uma cirurgia.

Contratado em 2024, Gustavo Henrique ganhou espaço no final do último Brasileirão, quando o clube engatou nove vitórias consecutivas, se livrou do risco de rebaixamento e garantiu vaga na Pré-Libertadores.

continua após a publicidade

Em meio a um começo de temporada com problemas defensivos, Gustavo Henrique se firmou como uma dos pilares do setor, dividindo a posição com outros atletas, como Félix Torres e André Ramalho, que disputam a posição.

Ao todo, Gustavo Henrique disputou 46 partidas com a camisa do Corinthians e marcou dois gols. O jogador conquistou o título do Paulistão, nesta temporada, com a camisa alvinegra.

continua após a publicidade

Gustavo Henrique passará por cirugia para tratar uma hérnia inguinal (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Problemas com lesões

O zagueiro é mais um problema de desfalque do Corinthians na temporada. Desde o começo do ano, a equipe sofreu com a ausência de jogadores importantes como Hugo Souza, Raniele e José Martínez. Atualmente, o Timão não tem Rodrigo Garro, que trata uma tendinopatia patelar no joelho direito, e Memphis, que se recupera de uma pancada na perna direita.

A tendência é que Dorival Júnior escale o time titular para a partida contra o Internacional, no sábado (3), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O treinador deve manter a dupla de zaga que atuou na vitória sobre o Novorizontino: André Ramalho e Cacá.