Corinthians x Bragantino: qual é o histórico do confronto?

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 13:00 • São Paulo (SP)

Corinthians e Bragantino se enfrentam neste sábado (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja detalhes do histórico deste duelo!

Corinthians e Bragantino se enfrentam neste sábado(10) Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF

Estatísticas Corinthians x Bragantino

O histórico do duelo conta com 62 partidas disputadas, o Timão leva a vantagem com vitória em 27 partidas contra 15 vitórias do Massa Bruta. Pelo Brasileirão os encontros ocorreram 24 vezes, com 9 vitórias da equipe visitante, 8 empates e 7 vitórias do Corinthians.

A atual equipe de Ramón Díaz, não vence o Bragantino há 4 jogos. A última vitória do Timão sobre o Massa Bruta ocorreu em partida do returno do Brasileirão em 2022.

Ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x RB Bragantino

Brasileirão - 22ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 10 de agosto de 2024, às 21:30h;

📍 Local: Neo Química Arena (SP);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Felipe Lima (MG);

⚽Prováveis escalações de Corinthians x RB Bragantino

Corinthians

Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá; Fagner, Raniele, Charles, Rodrigo Garro, Hugo; Romero, Giovane. - Técnico: André Oliveira

Desfalques: Diego Palacios, Maycon e Ruan Oliveira (recuperando de cirurgia após lesão); Alex Santana e Yuri Alberto (lesionados); Igor Coronado (suspenso)

RB Bragantino

Cleiton, Nathan Mendes, Pedro Henrique, Douglas Mendes e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. - Técnico: Pedro Caixinha

Desfalques: Andrés Hurtado e Eduardo (em transição após lesão); Juninho Capixaba e Matheus Fernandes (lesionados)