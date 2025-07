Yuri Alberto comenta renovação com o Corinthians: ‘É hora de retribuir’

O atacante Yuri Alberto voltou a jogar, após uma lesão na lombar, no empate do Corinthians com o Botafogo neste sábado (26), no Estádio Nilton Santos. Após o jogo, o camisa 9 expressou sua emoção ao falar sobre a recente renovação de seu contrato com o clube, ressaltando a importância dessa decisão em meio a tantas especulações, especialmente com a janela de transferências ainda aberta.

- Muitas pessoas me falaram, até familiares, que a janela ainda estava aberta, mas essa foi uma decisão não só minha, mas também da minha família e do meu staff - explicou Yuri.

O atacante também destacou o apoio da torcida nos momentos difíceis como um fator decisivo para sua permanência: "Nos meus piores momentos, eles estiveram junto comigo. Agora chegou a minha hora de retribuir"

O Corinthians oficializou a renovação de contrato do centroavante na última quinta-feira (24). O novo vínculo, que antes era válido até o fim de 2027, foi estendido até julho de 2030. As tratativas foram conduzidas pelo presidente Osmar Stabile e pelo executivo de futebol Fabinho Soldado. A multa rescisória permanece em R$ 500 milhões para o mercado interno e 100 milhões de euros para o exterior.

Desde sua chegada ao clube em 2022, Yuri Alberto disputou 185 jogos, marcou 70 gols e conquistou o título do Campeonato Paulista de 2025. Apesar de ter sofrido recentemente com lesões, ele segue como uma das principais referências ofensivas do Timão. Com o novo contrato, o atacante espera retribuir a confiança do clube e da torcida com dedicação total nos próximos anos.

