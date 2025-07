Dorival justifica time misto e valoriza reação do Corinthians no empate com o Botafogo

O técnico Dorival Júnior explicou a opção por escalar um time misto do Corinthians no empate por 1 a 1 com o Botafogo, neste sábado, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

— O Corinthians teve um jogo pesado contra o líder da competição no meio de semana e, dois dias e meio depois, estamos em campo. Isso não é uma desculpa, mas nossa equipe sente, o desgaste é grande. O departamento de fisiologia nos apresenta uma série de dados importantes, temos que respeitar a ciência, não podemos ir contra ela. É trabalhar com as peças que temos — explicou Dorival.

O treinador destacou a importância de preservar os titulares visando o clássico contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e afirmou que deseja contar com todos em plenas condições para o duelo decisivo.

— Foi uma postura diferente do que tivemos no primeiro tempo. Não nos encontramos nos minutos iniciais, demos muito espaço. No intervalo a gente corrigiu alguns posicionamentos, conseguimos um equilíbrio e o predomínio na segunda etapa. Foi diferente, os jogadores estão de parabéns, fizeram aquilo que foi solicitado. É difícil tirar pontos aqui dentro, foi um resultado importante — analisou.

O treinador também valorizou a evolução da equipe no segundo tempo, quando o Corinthians mostrou mais intensidade e buscou o empate. Outro ponto positivo foi o retorno de Yuri Alberto, recuperado de uma fratura na coluna.

— O Yuri tem uma característica única. Ele ataca espaços como ninguém, nos dá profundidade. Tem o ímpeto do gol, isso é um ganho muito grande. Ficamos dois meses sem ele, passamos por algumas dificuldades. A presença dele, a postura e a agressividade, nos ajudou muito e fez com que a nossa equipe melhorasse consideravelmente. Fez uma diferença muito grande.

Com o resultado, o Corinthians chegou a 21 pontos e ocupa, de forma provisória, a oitava colocação no Brasileirão.

O próximo compromisso da equipe será o clássico contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida das oitavas da Copa do Brasil.