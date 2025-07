Yuri Alberto faz Corinthians retomar confiança para clássico contra o Palmeiras

Bastaram dois minutos em campo para Yuri Alberto mostrar sua importância para o Corinthians. O atacante, que iniciou no banco de reservas no empate por 1 a 1 com o Botafogo, entrou no segundo tempo e rapidamente levou perigo com uma cabeçada. Pouco depois, desperdiçou uma chance clara ao sair cara a cara com o goleiro John e finalizar para fora.

Mais do que a atuação em si, a presença de Yuri representa um ganho significativo para o setor ofensivo do Corinthians, que vinha de duas partidas sem balançar as redes. Mesmo sem participar diretamente do lance que originou o gol de Memphis Depay, sua movimentação e presença no ataque deram outra dinâmica ao time.

Segundo a plataforma SofaScore, o camisa 9 finalizou uma vez no gol, outra para fora e teve um chute bloqueado, além de desperdiçar uma grande oportunidade clara. Participativo, somou 21 ações ofensivas, acertou um dos dois dribles que tentou e teve uma taxa de acerto de passes de 62% (oito certos em 13). No entanto, não criou chances claras, nem arriscou cruzamentos ou lançamentos longos.

Nos duelos, teve desempenho superior pelo chão — venceu três de cinco —, mas não levou a melhor em nenhuma disputa aérea. Perdeu a posse seis vezes, cometeu uma falta e sofreu outra. No aspecto defensivo, contribuiu com um corte, um desarme e não sofreu dribles, embora não tenha registrado interceptações ou bloqueios.

O técnico Dorival Júnior valorizou o impacto do retorno do atacante.

— O Yuri tem uma característica única. Ataca os espaços como poucos, nos dá profundidade e tem o ímpeto do gol. Ficamos dois meses sem ele e enfrentamos dificuldades. A postura e agressividade dele fizeram a equipe crescer. Fez uma diferença muito grande — avaliou.

A volta de Yuri Alberto foi planejada com foco no clássico contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, marcado para quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena.

— Agora a gente sabe que, no meio da semana, tem um jogo muito importante, que é um dérbi, um mata-mata, e queremos conquistar a Copa do Brasil. Se Deus quiser, vamos dar o primeiro passo nessa semana — projetou o atacante.