O Corinthians anunciou, na noite deste domingo (25), o empréstimo do zagueiro João Pedro Tchoca ao Torino até o fim de julho. O acordo prevê que o clube italiano tenha obrigação de compra ao término do contrato.

O Corinthians receberá 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões) pelo empréstimo de João Pedro Tchoca. A compra definitiva será de 4,5 milhões de euros (R$ 28 milhões) assim que o zagueiro cumprir ao menos 45 minutos em dez partidas pelo Torino. Além disso, o acordo prevê pagamento de até 1 milhão de euros por metas esportivas, sem detalhamento público.

Caso seja negociado futuramente pelo Torino, o Corinthians terá direito a 12% da mais-valia da transferência.

João Pedro Tchoca chegou ao clube em 2019 para reforçar as categorias de base e foi promovido ao elenco profissional em 2024. Pelo Corinthians, disputou 33 partidas e marcou um gol, deixando o clube após as conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, ambas em 2025.

João Pedro Tchoca foi formado na base do Corinthians (Foto: Divulgação/ Corinthians)

Confira nota oficial do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista, por meio de seu presidente, Osmar Stabile, agradece a João Pedro pela raça e técnica demonstradas em campo sempre que defendeu a camisa do Corinthians e deseja sorte em seu futuro profissional.