Corinthians: Vaquinha trava e arrecada R$ 830 mil em quatro meses

A campanha Doe Arena, conhecida como 'Vaquinha do Corinthians', chega ao nono mês com uma baixa na arrecadação. O financiamento coletivo visa quitar a dívida do estádio do clube alvinegro com a Caixa Econômica Federal, avaliada em R$ 700 milhões.

Ao todo, a campanha arrecadou R$ 40.830.482,00. A adesão da vaquinha no início chamou a atenção, e superou famosas arrecadações solidárias no Brasil. A Gaviões da Fiel, torcida organizada do Timão que idealizou o Doe Arena, conseguiu prolongar o financiamento coletivo até o final deste ano.

Entretanto, a campanha sofre para superar os R$ 41 milhões em doações. A vaquinha havia atingido R$ 40 milhões em abril deste ano e, desde então, arrecadou apenas R$ 830.482 em quatro meses. As amortizações diárias, por sua vez, têm registrado valores cada vez mais baixos.

Recorde de arrecadação

A vaquinha do Corinthians superou as doações de famosas campanhas solidárias do Brasil. O recorde de doações do 'Criança Esperança', projeto da Rede Globo em parceria com a Unesco para arrecadar fundos para projetos sociais, ocorreu em 2019, quando foram arrecadados R$ 22,5 milhões. A mobilização para o projeto durou cerca de dois meses.

O Teleton, programa do SBT que arrecada contribuições para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), registrou recorde de arrecadação em 2023, atingindo a meta de R$ 35 milhões. A campanha do Corinthians só perde para a arrecadação realizada pelo 'Instituto Vakinha' para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, em abril do ano passado. Denominada 'A Maior Campanha Solidária da História do Rio Grande do Sul', ela arrecadou R$ 70 milhões.