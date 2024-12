Corinthians: vaquinha da Arena encerra o ano em queda, mas Gaviões segue otimista com meta

Após ultrapassar a marca de R$ 1 milhão arrecadado poucas horas após o lançamento, a vaquinha organizada pela Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, perdeu fôlego nas últimas semanas. Apesar disso, as lideranças envolvidas não demonstram preocupação e acreditam que o clube conseguirá atingir a meta de R$ 700 milhões.

De acordo com a última atualização divulgada, às 14h51 (de Brasília) desta terça-feira (31), o montante total arrecado é de R$ 34.106.344,00.

- Sim, o valor arrecadado está alinhado com nossas projeções. Sabíamos que dezembro e janeiro apresentariam desafios devido às despesas típicas dessas épocas, mas a campanha tem mantido um bom ritmo, especialmente considerando a concorrência com outras prioridades financeiras das famílias brasileiras - afirmou a assessoria de imprensa da organizada ao "Uol".

- Seguimos confiantes em atingir a meta dentro do prazo estipulado. O retorno dos jogos em 2025, aliado a novas ações planejadas, deve trazer um novo impulso para a arrecadação - completou.

Vaquinha para quitar a arena do Corinthians arrecadou pouco mais de R$ 34 milhões no ano (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Veja como doar

As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.

É possível acompanhar diariamente quanto foi arrecadado. O site possui um contador em tempo real que funciona como um "impostômetro" das doações feitas pelos torcedores.

Dívida do Corinthians

Em setembro deste ano, a diretoria do Timão realizou uma entrevista coletiva, intitulada "Dia da Transparência", para detalhar as finanças do clube. Atualmente, o Corinthians acumula uma dívida superior a R$ 2,3 bilhões.

Dentro desta quantia, cerca de R$ 700 milhões representam o débito do Timão com a Caixa Econômica Federal referente à construção da Neo Química Arena, em 2014.