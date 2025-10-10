Corinthians treina estratégias para enfrentar o Santos; veja como foi

O Corinthians realizou o primeiro tático na preparação para o confronto contra o Santos, válido pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade desta sexta-feira (10), no CT Dr. Joaquim Grava, foi dividida em três etapas.

continua após a publicidade

Na primeira, o elenco realizou um trabalho de ativação na academia e foram ao gramado para um aquecimento. Dorival Júnior, então, conduziu um treinamento de infiltração de dez contra dez em campo reduzido.

Por fim, o comandante do Timão organizou o primeiro treino tático da equipe visando especificamente o confronto contra o Santos. O treinador promoveu um exercício com estratégias pensando na partida contra o rival.

continua após a publicidade

André Ramalho, Charles, Carrillo e Rodrigo Garro, que se recuperam de lesões, seguiram no processo de transição física e participaram de parte do treinamento no gramado junto ao elenco. Apesar do avanço, seguem como dúvida para a partida.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Yuri Alberto marcou presença no treinamento do Timão desta sexta-feira (10) (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Clássico Alvinegro

O Corinthians encara o Santos na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. No primeiro turno, o Timão venceu o rival por 1 a 0, na Neo Química Arena, com gol de Yuri Alberto. Será o último clássico contra o Peixe nesta temporada.

continua após a publicidade

Nesta temporada, as equipes decidiram um confronto decisivo no Campeonato Paulista. O Timão venceu o Santos por 2 a 1 na semifinal do torneio estadual. Na ocasião, Yuri Alberto e Rodrigo Garro fizeram os gols do Timão, enquanto Tiquinho Soares fez o gol do Peixe.

Na última rodada, o Corinthians venceu o Mirassol por 3 a 0, e ocupa a 12ª colocação na tabela da competição nacional. Por outro lado, o Santos está na 16ª posição, com cinco pontos a menos que o Timão.