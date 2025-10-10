Vaquinha do Corinthians quita 195ª parcela; veja quanto falta

A Gaviões da Fiel, organizadora da campanha Doe Arena, conhecida popularmente como "Vaquinha do Corinthians", atualizou o panorama de pagamentos e anunciou a quitação da 195ª parcela da dívida do clube alvinegro com a Caixa Econômica Federal foi paga nesta quinta-feira (9).

O financiamento coletivo visa quitar a dívida com a instituição financeira referente à Neo Química Arena, avaliada em R$ 700 milhões. A amortização do débito acontece de forma diária, com exceção dos finais de semana. A 195ª parcela custou R$ 3.978,32.

Lançada em novembro do ano passado, o prazo previsto para que a campanha fosse encerrada era maio. Entretanto, a torcida organizada conseguiu prorrogar a data até o dia 31 de dezembro de 2025. A Vaquinha do Corinthians arrecadou R$ 40.994.080,00. A ação estacionou na arrecadação, não conseguindo evoluir da casa dos 40 milhões, mas mostrou um crescimento nas últimas semanas.

O valor representa 5,86% do objetivo da campanha. Ainda faltam R$ 659.013.550,00 para a meta ser alcançada. A dívida perdura desde 2013, quando a Caixa Econômica Federal emprestou R$ 400 milhões ao Corinthians para a construção do seu estádio, utilizado no ano seguinte na Copa do Mundo realizada no Brasil. O financiamento público gerou juros que elevaram a dívida para cerca de R$ 700 milhões.

Campanha visa pagar dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal referente a Neo Química Arena (Foto: Divulgação / Chargers)

Como doar para a Vaquinha do Corinthians?

Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado. A arrecadação acontece por meio do site doearenacorinthians.com.br.