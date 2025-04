Corinthians traça estratégia para retorno antecipado de Hugo Souza

Hugo Souza, herói do título paulista do Corinthians, desfalcou o Timão nas partidas contra Bahia, pelo Brasileirão, e Huracán, na Sul-Americana. O jogador se recupera de uma lesão muscular grau 2b do retofemoral da coxa direita.

A expectativa é que o goleiro fique fora por um mês, mas o Corinthians prepara um planejamento especial para contar com Hugo Souza antes do previsto. O processo será diferente do aplicado a jogadores de linha, e o departamento médico acredita que o goleiro poderá voltar antes do prazo estimado.

A ideia é realizar testes semanais para acompanhar a recuperação do jogador. Hugo sentiu o problema pela primeira vez no empate com o Guarani, no dia 23 de fevereiro, pela última rodada da fase de grupos do estadual, e atuou nas partidas seguintes no sacrifício para defender o Timão na reta final do Paulistão.

O goleiro foi fundamental na conquista do título. Hugo Souza defendeu um pênalti cobrado por Raphael Veiga, do Palmeiras, na decisão do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, no fim do segundo tempo.

Jogador foi um dos destaques do Corinthians no Campeonato Paulista (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Problemas com lesões

O Corinthians lida com problemas no departamento médico. O meia Rodrigo Garro está em Madri, na Espanha, tratando uma tendinopatia patelar no joelho direito. O jogador realiza o tratamento com um médico que já cuidou de Memphis Depay e trabalhou no Atlético de Madrid.

continua após a publicidade

Fabrizio Angileri também se recupera de uma lesão muscular, foi poupado na derrota por 2 a 1 contra o Huracán, mas deve retornar ao Timão no confronto contra o Vasco, no próximo sábado (5), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.