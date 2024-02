As relações entre Corinthians e Argentinos Juniors estremeceram após o clube brasileiro atrasar parcelas no pagamento de Fausto Vera. O Timão foi condenado pela Fifa a pagar US$ 3,45 milhões de dólares (R$ 17 milhões na cotação atual), e Christian Malaspina, presidente do clube argentino, detonou o Timão e chamou os brasileiros de “vergonhosos”.