Com apenas três pontos conquistados após cinco rodadas, o Corinthians permanece na lanterna do grupo C do Paulistão. Dono da terceira pior campanha do torneio, o Timão está fora da zona de rebaixamento em razão do saldo de gols. O Ituano, que joga neste domingo, tem menos seis gols de saldo contra menos quatro do Timão.