O Corinthians perdeu o quarto jogo seguido no Campeonato Paulista, e o apresentador Benjamin Back se revoltou com a situação nas redes sociais. Após a derrota para o Novorizontino na Neo Química Arena, neste domingo (4), Benja culpou a antiga diretoria do clube, comandada por Duílio Monteiro Alves, mas também criticou a atual gestão de Augusto Melo.