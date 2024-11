Corinthians terá retorno de laterais em duelo com o Vitória

Neste sábado (9), o Corinthians enfrenta o Vitória, no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta de jogadores suspensos, o técnico Ramón Díaz terá que fazer mudanças na defesa do Timão para a partida.

Matheuzinho e Hugo, titulares do Corinthians na vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras, na última rodada, serão desfalques devido ao acúmulo de cartões amarelos. Ramón Díaz deve promover o retorno de Fagner e Matheus Bidu ao time titular.

No clássico, o treinador argentino optou por escalar o Corinthians no esquema tático 3-5-2. Entretanto, André Ramalho, titular naquele jogo, será desfalque para o jogo por conta de uma lesão muscular. Sem opções para o banco de reservas, a tendência é que o Timão entre em campo em um 4-4-2, com uma linha de quatro na defesa.

Volta de Fagner

A mudança tática indica a entrada de dois laterais. Fagner não inicia uma partida como titular desde 25 de outubro, quando começou o jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Racing, na Neo Química Arena. O confronto terminou empatado por 2 a 2, na semana seguinte, o Timão foi eliminado após ser derrotado na Argentina.

No Campeonato Brasileiro, o lateral-direito não inicia um jogo desde o final de setembro. A última vez foi na derrota por 3 a 1 contra o São Paulo, em Brasília. Naquela partida, o jogador foi expulso após fazer pênalti em Calleri e receber o segundo cartão amarelo.

No Corinthians desde 2014, Fagner possui 543 jogos como titular e foi peça importante nos títulos do Brasileirão de 2015 e 2017, além dos estaduais conquistados em 2017, 2018 e 2019.

Fagner deve ser novidade na escalação do Corinthians contra o Vitória (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Retorno de Bidu

A situação do lateral-esquerdo é mais tranquila. Dono da posição, Matheus Bidu ficou fora do jogo contra o Palmeiras, mas havia sido titular nos últimos dez jogos pelo Campeonato Brasileiro. O jogador foi poupado no clássico justamente pela sequência de partidas.

O jogador vive um período de volta por cima na temporada. No começo do ano, o atleta sequer era relacionado para as partidas do Campeonato Paulista e viu Hugo e Diego Palácios serem as únicas opções consideradas para a opções.

Com a lesão de Diego Palácios, logo em seu primeiro jogo, o lateral-esquerdo passou a ser reaproveitado por António Oliveira e conquistou uma vaga de titular. Matheus Bidu marcou um gol neste campeonato.

Decisão para o Corinthians

Atualmente, o Timão é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro com 38 pontos. O Vitória possui a mesma pontuação, mas está em 12º lugar na tabela de classificação por ter um número maior de vitórias, 11 contra 9 do clube alvinegro.

Neste sábado (9), o Corinthians encara o Vitória, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio do Barradão, em Salvador.