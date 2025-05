Corinthians terá mudanças para Copa do Brasil; veja provável escalação

Dorival Júnior busca a sua terceira vitória seguida no comando do Corinthians. A estreia do treinador foi na vitória por 1 a 0 contra o Novorizontino, no dia 30 de abril, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Nesta quarta-feira (21), o Timão volta a entrar em campo pela competição, mas com uma estratégia diferente. O Corinthians encara o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Com desfalques, Dorival Júnior busca a sua primeira classificação pelo Timão. Ao todo, foram três jogos no Brasileirão, dois pela Sul-Americana e um pela Copa do Brasil. O treinador busca consolidar seu trabalho e manter o Corinthians na competição mata-mata.

O técnico não terá Memphis, que se recupera de uma entorse no tornozelo direito; Matheuzinho, com um edema na coxa; Gustavo Henrique, que se trata de uma cirurgia na hérnia; e Rodrigo Garro, em fase final de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

No jogo de ida, Dorival Júnior escalou uma equipe reserva na partida de ida contra o Novorizontino. O gol da vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino foi marcado por Héctor Hernández. O treinador não deve repetir a estratégia e irá com fazer mudanças para o duelo desta quarta-feira (21).

O Corinthians deve iniciar o confronto com: Hugo Souza; Léo Mana, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Maycon, Raniele, Breno Bidon e Igor Coronado; Yuri Alberto.

Raniele deve voltar ao time titular no confronto contra o Novorizontino (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Vantagem na Copa do Brasil

O Corinthians pode empatar que conquista a vaga nas oitavas de final da competição nacional. Em caso de derrota mínima, a decisão será nas penalidades. Dorival Júnior possui um bom retrospecto e conquistou o torneio nas duas últimas edições que disputou, em 2022, pelo Flamengo, e em 2023, no comando do São Paulo.