A carreira de Yuri Alberto no Corinthians é marcada por altos e baixos. Criticado em diverso momentos no começo de sua trajetória, deu a volta por cima e se tornou um dos ídolos da torcida. Entretanto, um pênalti perdido contra o Flamengo, no final de setembro, o fez passar por um momento conturbado.

O atacante do Corinthians concedeu entrevista ao 'Abre Aspas', quadro do 'ge.globo'. O atacante relembrou a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, na Neo Química Arena, quando teve a chance de abrir o placar no primeiro tempo, mas arriscou uma cavadinha, tranquilamente defendida por Rossi.

- Teve cobrança do grupo, dos torcedores também. Foi uma decisão que eu acabei tomando no jogo, não foi correta, mas aprendi da pior maneira. Agora é continuar trabalhando, me entregando, me esforçando, que não vai ser essa cavadinha que vai definir quem é o Yuri Alberto. É continuar me entregando, fazendo gols, dando assistências, tudo em prol do Corinthians - contou o atacante.

Yuri Alberto ainda marcou na partida, mas viu o adversário virar o placar com Arrascaeta e Luiz Araújo. O atacante relembra que estudou o goleiro do Flamengo e que a prática da cavadinha é normal no cotidiano dos treinamentos.

- Durante as semanas, eu sempre faço, de quatro cobranças, uma eu tento surpreender os goleiros, porque no treinamento tem muito goleiro bom. Às vezes a gente até brinca, fazendo apostado. Mas é uma coisa que eu fazia com frequência. Na hora do jogo, eu tinha estudado ele (Rossi). Nem vou entrar tanto em detalhes, senão os goleiros já vão começar a entender como o Yuri Alberto pensa antes de bater as penalidades - contou o atacante.

Jogador ficou emotivo durante a derrota do Corinthians para o Flamengo (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Apesar do treinamento, Yuri Alberto tomou a decisão na hora H. Durante a entrevista, o centroavante do Timão narrou como foi o momento decisivo.

- A decisão que eu tive foi na hora. Quando eu olhei e vi que ele não foi tanto para o canto, meu pé deu até uma bombeada, a cavada saiu errada. Mas, se eu consigo cavar corretamente no meio do gol, seria gol, porque ele estava no chão. Mas, infelizmente, por eu ter olhado que ele não caiu, a técnica acabou não sendo tão boa - disse o jogador.