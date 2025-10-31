Corinthians acerta renovação com joia da base e estabelece multa milionária

Considerado uma das grandes joias da base do Corinthians, o meio-campista Dieguinho, de 18 anos, renovou seu contrato com o clube paulista até 31 de dezembro de 2029. A nova multa rescisória do jogador é de R$ 109 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional.

O camisa 61 chegou ao Timão aos sete anos, ainda no futsal. Passou por todas as categorias de base no campo e, em 2025, começou a treinar regularmente com os profissionais. Estreou no dia 19 de abril, na Neo Química Arena, em vitória corinthiana sobre o Sport por 2 a 1.

— Uma sensação inexplicável, fico muito feliz. Estou desde os sete anos aqui, com muita luta, a trajetória é muito grande. Queria agradecer a Deus, a minha família que sempre está comigo independente do momento bom ou ruim. Agora é continuar trabalhando para trazer alegria para essa torcida maravilhosa — afirmou Dieguinho.

— Vou continuar trabalhando para trazer alegria para esta torcida, que é maravilhosa — concluiu.

Em 2025, Dieguinho já disputou sete jogos pelo time profissional, contra Grêmio, Fortaleza, Juventude, Bahia, Sport (duas vezes) e Santos. No Sub-20 deste ano, foram 28 partidas, cinco gols e duas assistências.

Novo contrato é válido 31 de dezembro de 2029 (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians quer renovar com outra promessa

Após Dieguinho, o Timão segue negociando para estender o vínculo com o Gui Bom, um dos destaques da equipe Sub-17, continua travada. Na terça-feira (28), dirigentes do clube se reuniram com representantes do atleta, mas o encontro terminou sem avanço.

As primeiras conversas ocorreram em setembro, mas há divergências por conta dos valores envolvidos. Representantes do atleta acreditam que o salário oferecido é baixo em relação a outras renovações recentes com atletas das categorias de base.

Fontes ligadas ao Corinthians garantem que as negociações seguem e que os termos estão sendo discutidos, sem preocupação no momento com o assédio de outros clubes.