O paraguaio Ángel Romero e o equatoriano Félix Torres, dupla do Corinthians, foram convocados pelas suas respectivas seleções na manhã deste sábado (15). Com isso, o Timão totalizará cinco representantes durante a Data Fifa.

A lista dos corintianos selecionados pelas seleções na Data Fifa é:

Memphis Depay (Holanda) André Carrillo (Peru) Ángel Romero (Paraguai) José Martinez (Venezuela) Félix Torres (Equador)

Alguns jogadores do Timão têm esperança em uma futura convocação para representar seu país. Rodrigo Garro, argentino, já externou o desejo de vestir a camisa da seleção albiceleste. Também é o caso de Yuri Alberto, que tem se destacado no Brasil nos últimos anos.

Yuri Alberto comemora gol e Corinthians x Santos. (foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Corinthians e Palmeiras montam força-tarefa para ter convocados para a Data Fifa na final do Paulistão

Rivais na final do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras se uniram nos bastidores para montar uma estratégia para que ambos os clubes tenham seus jogadores convocados na segunda partida da decisão.

Atletas das duas instituições foram selecionados por suas respectivas seleções para a disputa desta Data Fifa, que se encerra dois dias antes do duelo que vale a taça na Neo Química Arena. Com isso, ambas diretorias discutem nos bastidores os custos para, juntos, fretarem um avião, a fim de conduzir os jogadores de volta a São Paulo. A logística, por sua vez, ainda está sendo discutida nos bastidores e deve ser definida nos próximos dias.

Corinthians mobiliza esforços para contar com Garro na final do Paulistão

Rodrigo Garro, que não foi convocado para a Data Fifa, sofre com uma tendinopatia patelar e vem atuando no sacrifício nesta sequência de partidas decisivas. O argentino chegou a ficar fora dos treinos que antecederam o duelo contra o Barcelona de Guayaquil, na quarta-feira (12), vencido pelo Timão por 2 a 0, mas que custou a vaga do clube alvinegro na competição continental.

O argentino atua com dores desde o início da temporada e chegou a perder os primeiros jogos da temporada. Apesar de admitir a lesão, o meia quer jogar contra o Palmeiras, e o Corinthians se mobiliza para remediar o problema médico do argentino.