MP intima Andrés Sanchez a depor por uso irregular de cartão do Corinthians

O Ministério Público de São Paulo avançou nas investigações sobre irregularidades do uso do cartão corporativo do Corinthians para fins pessoais pelo ex-presidente do clube Andrés Sanchez. A apuração atestou a veracidade de faturas e o dirigente foi intimado a depor.

A notícia foi veiculada pelo "ge.globo". No último mês, o Corinthians enviou documentos para a investigação do Ministério Público. Após analisados, o MP intimou Andrés a depor como investigado na próxima quinta-feira (2), via videoconferência.

Em julho, o ex-dirigente, que presidiu o Corinthians entre 2007 e 2011 e posteriormente entre 2018 e 2020, admitiu ter usado indevidamente o cartão de crédito do clube em uma viagem de Réveillon ao Rio Grande do Norte, em seu último ano de mandato, e chegou a devolver R$ 15 mil aos cofres alvinegros.

Entretanto, o MP identificou outros gastos, como em uma joalheria e em um restaurante localizado em Fernando de Noronha, provavelmente em uma viagem do ex-presidente. A defesa de Andrés Sanchez ainda não se manifestou.

Ex-presidente do Corinthians é investigado pelo Ministério Público de São Paulo (Foto: Reprodução/Twitter Andrés Sanchez)

O caso é conduzido pelo promotor Cássio Conserino e também envolve outros ex-dirigentes do Corinthians: Duilio Monteiro Alves e Augusto Melo, que presidiram o clube entre 2021 e 2025. Também há investigações sobre relações com empresas de fachada e infiltração do crime organizado no clube.

O caso também é apurado internamente por comissões do Conselho Deliberativo do Corinthians. Por ter sido presidente, Andrés Sanchez é conselheiro vitalício do clube e membro do CORI (Conselho de Orientação).