Memphis enfrenta o Inter? Veja situação do camisa 10 do Corinthians

O Corinthians encara o Internacional na próxima quarta-feira (1), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Ainda não deve ser a data para o retorno de Memphis aos gramados. O holandês ainda não treinou com o grupo e deve ser desfalque do Timão.

continua após a publicidade

O atleta trata um edema na coxa direita e está fora de combate desde o dia 10 de setembro, na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil. Memphis não esteve em três partidas do Corinthians: na vitória contra o Fluminense, e nas derrotas para Sport e Flamengo.

Nesta segunda-feira (29), na reapresentação do elenco após a derrota para o clube carioca, Memphis ficou na fisioterapia e não treinou com o elenco.

continua após a publicidade

Dorival Júnior foi sincero sobre as condições de Memphis e declarou que não acredita na presença do holandês contra o Internacional. Além do atacante, o zagueiro André Ramalho também deve ser desfalque no duelo

— Acredito que não tenhamos o Memphis e o André nesse momento. Ele não tocou em bola. E é um processo nessa transição — disse o treinador do Timão após a derrota para o Flamengo, no domingo (28).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis em ação pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Números do holandês

Memphis é o vice-artilheiro do Corinthians nesta temporada com 8 gols. Além disso, é o maior garçom da equipe com 10 assistências. O atacante sofreu com diversas lesões e disputou 38 jogos em 2025, entretanto, disputou apenas um duelo dos últimos sete no Campeonato Brasileiro.

Alternativas de Dorival Júnior

O treinador também não terá Yuri Alberto à disposição. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no Brasileirão ao comemorar seu gol com a torcida contra o Flamengo. A tendência é que Gui Negão e Vitinho tenham oportunidades na equipe titular.

O Corinthians ocupa a décima segunda posição na tabela do Brasileirão. A expectativa da comissão técnica é que Memphis esteja à disposição para o confronto contra o Mirassol, no sábado (4), na Neo Química Arena.