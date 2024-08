Corinthians desiste da contratação de Arce e intensifica negociações com Gonzalo Plata

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 14:08 • São Paulo (SP)

O Corinthians desistiu da contratação de Alex Arce, atacante da LDU. Presidente do clube equatoriano, Isaac Alvarez negou recentemente uma proposta pelo jogador, e a diretoria paulista descarta a possibilidade de pagar a multa rescisória de 8 milhões de dólares (R$ 43 milhões) pelo atleta.

+ Augusto Melo e mais seis dirigentes serão ouvidos na Comissão de Ética do Corinthians

Nos úlitmos dias, o Corinthians melhorou a oferta por Arce, mas as tratativas entre as partes não evoluíram. As informações foram divulgadas pelo Ge.

Com a janela de transferências fechada no Equador, a LDU não teria a possibilidade de contratar um substituto, o que dificultou as negociações. Ademais, Arce é o artilheiro da equipe, que perdeu no último sábado (10) o atacante reserva Michel Estrada por lesão.

Com a missão de reforçar o setor ofensivo, o Corinthians segue ativo no mercado. O clube paulista mantém conversas com o estafe de Gonzalo Plata, mas encontra dificuldades para concretizar a transferêcia. O Al-Sadd, do Catar, exige 12 milhões de dólares (R$ 66 milhões) pelo atacante, valor considerado elevado pela direção.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Até o momento, o Corinthians anunciou cinco reforços nesta janela: os volantes Charles e Alex Santana, o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho e o atacante Talles Magno.

Após desistir da contratação de Alex Arce, Corinthians foca em Gonzalo Plata para reforçar setor ofensivo da equipe (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)