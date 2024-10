Corinthians tem apenas uma alternativa para garantir vaga na Copa do Brasil

Ramón Díaz durante partida do Corinthians pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 07:12 • São Paulo (SP) • Atualizada em 23/10/2024 - 09:05

Com a eliminação para o Flamengo no domingo (20), o Corinthians se distanciou da busca por uma vaga na próxima edição da Copa do Brasil. Após uma alteração realizada pela CBF na última temporada, o ranking de clubes da federação (válido até 2023) deu lugar ao desempenho das equipes nos respectivos campeonatos estaduais.

Atualmente, a Federação Paulista possui seis vagas: quatro para os semifinalistas do Paulistão, uma para o time de melhor campanha eliminado nas quartas de final e uma para o campeão da Copa Paulista. Vale lembrar que o Corinthians não se classificou para o mata-mata do torneio estadual em 2024.

Assim, o clube do Parque São Jorge precisaria terminar entre os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro ou conquistar o título da Copa Sul-Americana.

Com apenas 32 pontos conquistados em 30 rodadas, o Corinthians ocupa 17ª colocação do Brasileirão e depende de uma conquista inédita para participar da Copa do Brasil de 2025.

Na semifinal da Sul-Americana, o Timão encara o Racing, da Argentina, em partidas disputadas entre os dias 24 e 31 de outubro. A ida acontece na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo de volta, por sua vez, no Estádio Presidente Perón, na região metropolitana de Buenos Aires.

Corinthians foi eliminado pelo Flamengo na semifinal da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Ausência na Copa do Brasil pode gerar prejuízo ao Corinthians

A participação do Corinthians na atual edição da Copa do Brasil rendeu R$ 22,8 milhões aos cofres do clube. Ao todo, a equipe comandada pelo técnico Ramón Díaz disputou dez partidas no torneio e caiu para o Flamengo, na semifinal da competição.

Além das bonificações por mérito por cada classificação conquistada, o Corinthians perderia o faturamento das partidas disputadas na Neo Química Arena, que, em média, rendem cerca de R$ 2,5 milhões por jogo.

Premiação da Copa do Brasil

Primeira fase: R$ 1,47 milhão (Série A) R$ 1.312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes);

Segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes);

Terceira fase: R$ 2,205 milhões;

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões;

Quartas de final: R$ 4,515 milhões;

Semifinais: R$ 9,45 milhões;

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões;

Campeão: R$ 73,5 milhões.

Memphis Depay é reforço na Sul-Americana

Registrado no Boletim Informativo Diário da (BID) da CBF um dia após o término das inscrições, Memphis Depay foi desfalque no empate sem gols contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. O atacante holandês, no entanto, está liberado para jogar a Sul-Americana e as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

A tendência é que Memphis inicie a partida contra o Racing, em Itaquera, na próxima quinta-feira (24).

- Vamos colocar sempre o melhor. Vamos jogar em casa, queremos sempre ganhar. Vamos preparar mentalmente e taticamente para ganhar - afirmou Ramón Díaz, técnico do Corinthians, após a eliminação para o Flamengo.