Governo divulga lista de 89 empresas de apostas autorizadas no Brasil

O Ministério da Fazenda anunciou nesta terça-feira (1º) a liberação de uma lista de empresas de apostas online, mais conhecidas como "bets", autorizadas a operar no Brasil. A iniciativa ocorre em um momento de intensificação do Governo pelo controle sobre o setor, buscando maior regulamentação e fiscalização. O anúncio faz parte do início de um processo de transição que se estenderá até o fim do ano, com a análise dos cadastros das empresas que solicitaram autorização definitiva para operar no país.