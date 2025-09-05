Com desfalques, Corinthians treina de olho em decisão da Copa do Brasil

O Corinthians segue a preparação para o confronto contra o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil. Nesta sexta-feira (5), o elenco do Timão treinou no CT Dr. Joaquim Grava. A atividade foi aberta à imprensa, que pôde acompanhar a prática.

Romero, Hugo Souza, Félix Torres, José Martínez e Memphis não participaram do treino pois estão com suas respectivas seleções na Data Fifa. Raniele e Carrillo ficaram no departamento médico se recuperando de lesão.

Por outro lado, Yuri Alberto e Matheuzinho novamente participaram do treino. O atacante se recuperou de uma cirurgia de hérnia inguinal e deve ser novidade do Corinthians contra o Athletico Paranaense. O lateral-direito não teve lesão detectada, mas sentiu dores e foi poupado contra o Palmeiras.

Como foi o treino?

O elenco iniciou a atividade com um treino fisico, em um dos campos do CT Dr. Joaquim Grava. Após a primeira movimentação, os jogadores fizeram um treinamento em campo reduzido. Yuri Alberto e Gui Negão treinaram juntos e simularam uma possível dupla de ataque no Timão. O Corinthians volta a treinar no sábado (6), se preparando para o confronto pela Copa do Brasil.

Novidades

O Timão aguarda o retorno dos convocados. Memphis fará seu último jogo pela Holanda no domingo (7), contra a Lituânia, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. O jogador deve voltar a tempo do duelo contra o Athletico Paranaense.

Conforme antecipado pelo Lance!, Hugo Souza retorna na madrugada da quarta-feira (10), data da partida. O Corinthians fretou um avião para contar com o goleiro. Félix Torres, Romero e José Martínez devem ser desfalques do Timão.

Garro participou de treino do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Decisão

O Corinthians encara o Athletico Paranaense na próxima quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo é valido pelas quartas de final do torneio. No jogo de ida, em Curitiba, o Timão venceu por 1 a 0 e tem a vantagem do empate em Itaquera.