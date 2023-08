O lateral-esquerdo Kevin Emmel, que estava emprestado ao Flamengo de Guarulhos, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo a dez dias do fim do contrato com o Corinthians. O Timão é obrigado por lei a manter o jogador sob contrato durante todo o tratamento clínico. Por isso, estendeu o vínculo com o defensor.