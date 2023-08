Mesmo com a contratação de Matheus Bidu no começo do ano e o revezamento na posição, a comissão técnica não está satisfeita com o rendimento de ambos. Fábio apresenta queda física e não consegue embalar uma sequência de jogos, enquanto Bidu esboçou durante um período da temporada que abraçaria a vaga, mas entrou em queda técnica e hoje é reserva no setor.