Corinthians renova contrato com André Carrillo; veja detalhes

O Corinthians renovou contrato com o meia André Carrillo. Contratado neste ano, o peruano estendeu seu vínculo com o Timão até julho de 2026. O atleta conquistou a titularidade na equipe alvinegra e foi um dos destaques da arrancada do time no Campeonato Brasileiro desta temporada.

continua após a publicidade

➡️Doping e concorrência esfriam interesse do Corinthians em Pogba

A informação foi noticiada pelo 'Meu Timão' e confirmada pelo Lance!. Contratado em setembro, o contrato do meia ia até metade de 2025. O jogador de 33 anos é bastante querido pela comissão técnica do Timão e sua permanência era uma das prioridades do Corinthians na janela de transferências.

Ramón Díaz trabalhou com André Carrillo no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e pediu a contratação do meia em setembro. Ao todo, o peruano disputou 19 partidas pelo Corinthians e deu duas assistências com a camisa alvinegra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O jogador fez parte da arrancada do Timão no Campeonato Brasileiro. Quando foi contratado, o Corinthians ocupava a zona de rebaixamento da competição nacional. O clube alvinegro terminou a campanha na sétima posição e com uma vaga para a próxima Copa Libertadores.

Carrillo renovou com o Corinthains até metade de 2026 (Foto: Divulgação / Corinthians)

Corinthians no mercado

No mercado da bola, o Timão prefere focar em manter o elenco. No final deste ano, o clube já havia anunciado a contratação em definitivo do goleiro Hugo Souza, que poderia ter retornado ao Flamengo após a temporada. Romero tem vínculo com o Corinthians até o final do ano e também vive um processo de renovação.

continua após a publicidade

Nas últimas entrevistas que concedeu, Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, afirma que o Timão terá uma postura menos agressiva no mercado e vai focar na manutenção do elenco para a próxima temporada.

— O nosso maior objetivo é permanecer com os atletas que aí estão. Futebol é dinâmico, Corinthians é uma grande equipe, existem procuras, existem sondagens, mas não chegou nada oficial para nenhum jogador. Nossa conversa com eles é clara e todos têm o objetivo de permanecer, esse vai ser nosso trabalho, nossa intenção para 2025 — disse Fabinho Soldado em entrevista coletiva na segunda-feira (9),