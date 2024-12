Corinthians receberá valor milionário no Paulistão; entenda

O Corinthians estreia no Paulistão no dia 15 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Para o próximo ano, a Federação Paulista de Futebol (FPF) aumentou o valor da cota de participação dos clubes da Série A1 em 10%.

Com isso, o Corinthians receberá R$ 44 milhões para participar do Campeonato Paulista. Além do Timão, Palmeiras, Santos, São Paulo também arrecadarão este valor. As demais equipes do torneio, com exceção do Red Bull Bragantino, vão receber R$ 8,8 milhões.

A informação foi trazida pelo jornalista Alexandre Praetzel, após entrevista de Reinaldo Carneiro Bastos, à 'Rádio Bandeirantes'. O valor é fornecido pela Federação Paulista como uma maneira de fomentar a competição. A premiação para o campeão do torneio pode chegar a R$ 5 milhões, enquanto o segundo lugar fatura cerca de R$ 1,64 milhão.

Além disso, o Timão também arrecadará valores das vendas dos direitos televisivos da competição estadual e em bilheteria no torneio. Ao todo, o Corinthians terá seis jogos como mandante na primeira fase do Paulistão, incluindo um clássico contra o Santos.

(Foto: Liamara Polli/AGIF)

Paulistão 2025

O Timão está no Grupo A, ao lado de Botafogo-SP, Mirassol e Inter de Limeira. Isso significa que esses três clubes não enfrentarão o alvinegro na fase inicial do campeonato estadual. Com início no dia 15 de janeiro, a decisão está marcada para o final de março.

Neste ano, o começo do campeonato foi antecipado, uma iniciativa da CBF com as federações estaduais para adequar o calendário a disputa do Super Mundial de Clubes, que será realizado em junho e julho do próximo ano.

A estreia do Corinthians será contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, no dia 15 de janeiro. O Timão se reapresenta no dia 7 do mesmo mês visando a preparação para o torneio.