Doping e concorrência esfriam interesse do Corinthians em Pogba

O Corinthians planeja o elenco para a próxima temporada. Com reapresentação marcada para o dia 7 de janeiro, o clube alvinegro trabalha para manter o atual plantel. Enquanto isso, a Fiel está eufórica por um nome de peso: Paul Pogba.

Na quarta-feira (12), em conversa com o influenciador Luva de Pedreiro no programa "The Noite", do "SBT", o meia francês comentou, de forma bem-humorada, que não cobraria nenhum valor para jogar no Corinthians. No dia seguinte, Pogba repostou o momento em suas redes sociais e compartilhou um vídeo usando a camisa do Brasil.

A sequência de eventos encheu os torcedores corintianos de esperança em contar com o campeão do mundo pela França em 2018 na próxima temporada. Entretanto, a empolgação não chegou à sala da direção do clube do Parque São Jorge.

Segundo informações do "Ge", confirmadas pelo Lance!, a diretoria do Corinthians rechaça a possibilidade de contratar Paul Pogba para a próxima temporada. Os dirigentes acreditam que o Timão está bem servido no meio-campo e veem o campeão do mundo como uma incógnita.

Afastado dos gramados desde setembro do ano passado após testar positivo para testosterona em exame antidoping, enquanto defendia o Juventus, da Itália, Pogba só poderá retornar ao futebol em março de 2025.

O interesse do staff do jogador francês de 31 anos é que ele continue na Europa. Pogba está livre no mercado desde que rescindiu seu contrato com o Juventus, em novembro deste ano.

Pogba não entra em campo desde setembro de 2023 (Foto: Isabella Bonotto/AFP)

Metas do Corinthians no mercado

Na última janela, o Corinthians contratou quatro jogadores para a mesma posição que o atleta francês atua: Charles, Alex Santana, Carrillo e José Martínez.

A diretoria do Timão entende que a prioridade no mercado é manter os jogadores no elenco. Internamente, membros da diretoria entendem ser necessário gastar menos na atual janela de transferências e valorizar o elenco que salvou o clube do rebaixamento na última temporada.