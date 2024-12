A vaquinha promovida pela Gaviões da Fiel para quitar a dívida do estádio do Corinthians com a Caixa Econômica Federal alcançou R$ 30 milhões nesta sexta-feira (13). Ao todo, já se passaram 17 dias desde o início da campanha de financiamento coletivo.

O objetivo é arrecadar R$ 700 milhões para ajudar o Corinthians a pagar a dívida que possui com a Caixa Econômica Federal referente ao estádio. A dívida refere-se ao financiamento com o banco para a construção da Neo Química Arena, cujas obras começaram em 2014. Inicialmente, o valor era de R$ 400 milhões, mas aumentou devido à soma de juros na operação.

Portanto, restam R$ 670 milhões para o pagamento total da dívida. O valor terá que ser alcançado até maio do próximo ano, prazo final para a campanha de financiamento coletivo. As doações para a vaquinha são revertidas diretamente para o pagamento deste débito, sem interferência de terceiros.

Para conseguir pagar toda a dívida do estádio, a campanha terá que garantir um número maior de doações nos próximos meses. Com a mesma taxa de arrecadação, o financiamento coletivo levaria cerca de 397 dias para alcançar os R$ 700 milhões. Isso equivale a aproximadamente 13 meses e meio.

Dívida do estádio com a Caixa é de R$ 700 milhões (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Saiba como contribuir

As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.

É possível acompanhar diariamente quanto foi arrecadado. O site possui um contador em tempo real que funciona como um "impostômetro" das doações feitas pelos torcedores do Corinthians.