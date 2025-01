Corinthians reencontra rival que marcou ‘virada de chave’ no Brasileirão

O Corinthians enfrenta o São Paulo neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A partida no Morumbis marca o reencontro de Ramón Díaz com o rival que virou a chave de sua trajetória no Timão.

Em 29 de setembro do ano passado, o Corinthians foi derrotado pelo São Paulo por 3 a 1 no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com mando do Tricolor, apenas torcedores adversários ao Timão estavam presentes.

Foi a última derrota do clube naquele Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o Corinthians engatou uma sequência de nove vitórias consecutivas, estabelecendo um recorde na era dos pontos corridos, e saiu da luta contra o rebaixamento para alcançar a zona de classificação à Pré-Libertadores. Os gols do São Paulo foram marcados por Lucas Moura, Arboleda e André Silva, enquanto Yuri Alberto diminuiu para o Timão.

Naquele jogo, Ramón Díaz mudou a rota e sacou peças importantes do time. Fagner iniciou o jogo como lateral-direito, mas após cometer pênalti em Calleri e ser expulso, o veterano perdeu espaço para Matheuzinho. Nesta temporada, o jogador foi emprestado ao Cruzeiro.

Memphis atuou por poucos minutos naquela partida, mas sua atuação foi ruim e gerou críticas da torcida. Depois deste jogo, o holandês passou a ser mais escalado por Ramón Díaz e brilhou nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, quando marcou sete gols e fez uma boa dupla com Yuri Alberto.

Corinthians perdeu para o São Paulo no último Brasileirão (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Força máxima

O Corinthians se reapresentou no dia 7 de janeiro. Desde então, o foco da comissão técnica foi preparar os titulares que terminaram o último Brasileirão para o clássico de domingo (26). Ramón Díaz terá os desfalques de Gustavo Henrique, com lesão muscular na perna direita, e Rodrigo Garro, que se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Por outro lado, o treinador terá Hugo Souza à disposição. O goleiro se recuperou de uma amigdalite e fará a sua estreia nesta temporada. O Corinthians deve entrar em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Alex Santana, Carrillo e Igor Coronado; Memphis e Yuri Alberto.

O Timão venceu os seus três primeiros jogos na competição, contra RB Bragantino, Velo Clube e Água Santa. A equipe possui 100% de aproveitamento no torneio e lidera a classificação geral da primeira fase do Paulistão