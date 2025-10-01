menu hamburguer
Corinthians

Corinthians reencontra Ramón Díaz contra o Inter; veja comparação com Dorival Júnior

Timão reencontra o ex-treinador contra o Internacional

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 01/10/2025
05:00
Corinthians encara o Internacional
Corinthians encara o Internacional pelo Brasileirão (Foto: AGIF)
O Corinthians reencontra Ramón Díaz nesta quarta-feira (1), às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O técnico argentino, campeão do Paulistão com o Timão nesta temporada, comanda o Internacional e encara o clube alvinegro pela primeira vez desde que foi demitido, em abril.

Dorival Júnior chegou ao Corinthians após a saída do argentino, que não resistiu a maus resultados no início do Brasileirão. Ramón e Emiliano Díaz ficaram no clube alvinegro entre julho de 2024 e abril deste ano, com um bom aproveitamento.

No último Campeonato Brasileiro, a dupla comandou o Corinthians em uma arrancada de nove vitórias consecutivas, a maior do clube durante a era dos pontos corridos, que fez a equipe se livrar da briga contra o rebaixamento direto para a conquista de uma vaga para a Pré-Libertadores.

Neste ano, Ramón Díaz ajudou o Corinthians a quebrar um jejum de seis anos sem títulos e conquistou o Paulistão sobre o Palmeiras. Por outro lado, o Timão foi eliminado de forma precoce na Pré-Libertadores, para o Barcelona de Guayaquil, e teve derrotas nas primeiras rodadas do Brasileirão. A dupla foi demitida após um revés por 2 a 0 para o Fluminense, na Neo Química Arena, no dia 16 de abril.

Números de Ramón Díaz pelo Corinthians

  • 58 jogos
  • 61% de aproveitamento
  • 30 vitórias
  • 16 empates
  • 12 derrotas
  • 1 título: Campeonato Paulista (2025)
Corinthians
Ramón e Emiliano Díaz conquistaram o título do Paulistão nesta temporada (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Dorival Júnior chegou ao Timão em abril. O treinador comandou o clube no Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil e oscila até aqui. Por um lado, foi eliminado na primeira fase da competição continental, mas ganhou credibilidade por garantir vaga nas semifinais do mata-mata nacional.

Na campanha do Copa do Brasil, o Corinthians eliminou o Palmeiras nas oitavas de final, após duas vitórias, por 1 a 0 na Neo Quimica Arena, e por 2 a 0 no Allianz Parque. O Timão ocupa a décima terceira colocação do Campeonato Brasileiro.

Números de Dorival Júnior pelo Corinthians

  • 28 jogos
  • 52% de aproveitamento
  • 12 vitórias
  • 8 empates
  • 8 derrotas
Dorival Júnior, técnico do Corinthians
Dorival Júnior comanda o Corinthians desde abril (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Reencontro em Porto Alegre

Ramón Díaz foi anunciado pelo Internacional na última quarta-feira (26), após a demissão de Roger Machado. Ramón Díaz fez a sua estreia pela equipe no empate por 1 a 1 com o Juventude, no último sábado (27).

O Corinthians busca se reestabelecer no Brasileirão. A equipe comandada por Dorival Júnior perdeu as duas últimas rodadas contra Sport e Flamengo. O Timão ocupa a décima terceira colocação, enquanto o Internacional está na décima quinta posição.

