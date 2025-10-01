Corinthians reencontra Ramón Díaz contra o Inter; veja comparação com Dorival Júnior
Timão reencontra o ex-treinador contra o Internacional
O Corinthians reencontra Ramón Díaz nesta quarta-feira (1), às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O técnico argentino, campeão do Paulistão com o Timão nesta temporada, comanda o Internacional e encara o clube alvinegro pela primeira vez desde que foi demitido, em abril.
Dorival Júnior chegou ao Corinthians após a saída do argentino, que não resistiu a maus resultados no início do Brasileirão. Ramón e Emiliano Díaz ficaram no clube alvinegro entre julho de 2024 e abril deste ano, com um bom aproveitamento.
No último Campeonato Brasileiro, a dupla comandou o Corinthians em uma arrancada de nove vitórias consecutivas, a maior do clube durante a era dos pontos corridos, que fez a equipe se livrar da briga contra o rebaixamento direto para a conquista de uma vaga para a Pré-Libertadores.
Neste ano, Ramón Díaz ajudou o Corinthians a quebrar um jejum de seis anos sem títulos e conquistou o Paulistão sobre o Palmeiras. Por outro lado, o Timão foi eliminado de forma precoce na Pré-Libertadores, para o Barcelona de Guayaquil, e teve derrotas nas primeiras rodadas do Brasileirão. A dupla foi demitida após um revés por 2 a 0 para o Fluminense, na Neo Química Arena, no dia 16 de abril.
Números de Ramón Díaz pelo Corinthians
- 58 jogos
- 61% de aproveitamento
- 30 vitórias
- 16 empates
- 12 derrotas
- 1 título: Campeonato Paulista (2025)
Dorival Júnior chegou ao Timão em abril. O treinador comandou o clube no Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil e oscila até aqui. Por um lado, foi eliminado na primeira fase da competição continental, mas ganhou credibilidade por garantir vaga nas semifinais do mata-mata nacional.
Na campanha do Copa do Brasil, o Corinthians eliminou o Palmeiras nas oitavas de final, após duas vitórias, por 1 a 0 na Neo Quimica Arena, e por 2 a 0 no Allianz Parque. O Timão ocupa a décima terceira colocação do Campeonato Brasileiro.
Números de Dorival Júnior pelo Corinthians
- 28 jogos
- 52% de aproveitamento
- 12 vitórias
- 8 empates
- 8 derrotas
Reencontro em Porto Alegre
Ramón Díaz foi anunciado pelo Internacional na última quarta-feira (26), após a demissão de Roger Machado. Ramón Díaz fez a sua estreia pela equipe no empate por 1 a 1 com o Juventude, no último sábado (27).
O Corinthians busca se reestabelecer no Brasileirão. A equipe comandada por Dorival Júnior perdeu as duas últimas rodadas contra Sport e Flamengo. O Timão ocupa a décima terceira colocação, enquanto o Internacional está na décima quinta posição.
