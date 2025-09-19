O Corinthians seguiu com a preparação para o duelo contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (19), Dorival Júnior promoveu uma atividade tática no CT Dr. Joaquim Grava, no penúltimo treino antes da viagem para Recife.

Primeiramente, os jogadores do Corinthians assistiram um vídeo de instruções táticas em uma das salas do CT Dr. Joaquim Grava. Na sequência, o elenco realizou um trabalho de força na academia e fizeram um aquecimento no gramado.

Pelo segundo dia consecutivo, Dorival Júnior comandou uma atividade tática coletivo. Os jogadores também realizaram um treinamento de bolas paradas, e consequentemente, fizeram um complemento de bolas paradas.

Os jogadores do Timão treinaram no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Preparação

O Corinthians ainda fará mais um treino no CT Dr. Joaquim Grava, na manhã do sábado (20), antes de viajar para Recife. A partida será no domingo (21), às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão convive com a expectativa de contar com retornos importantes para o duelo. Raniele, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, pode ser novidade na equipe. Yuri Alberto, que voltou a atuar contra o Athletico-PR após cirurgia de hérnia inguinal, deve retomar a titularidade. José Martínez, recuperado de um trauma no tornozelo, também tem chances de retorno.

Por outro lado, o Corinthians não terá Gui Negão, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, além de Garro, Memphis e Carrillo, que seguem em tratamento no departamento médico.

O clube alvinegro deve iniciar o jogo: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto.