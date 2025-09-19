A equipe do Corinthians ganhou uma nova caraterística desde a chegada de Dorival Júnior, em abril. Os laterais se tornaram peças essenciais no setor ofensivo, ao contrário do padrão de Ramón Díaz, que priorizava o ataques pelo meio. Um benefício desta mudança foi a melhora nos números de Matheuzinho e Matheus Bidu.

O time comandado por Ramón Díaz ganhou destaque com as jogadas feitas pelo meio, com um losango no setor, que acabava dando mais liberdade de criação para Carrillo, Garro e Memphis na criação. Dorival Júnior acabou mudando as características da equipe, por diversas questões.

O treinador não teve Garro à disposição por muitas partidas desde que chegou, pois o argentino sofre com as lesões no ano e passou de 100 dias no departamento médico neste ano. Além disso, perdeu Igor Coronado, que foi ao Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. As laterais viraram a solução.

Antes da chegada de Dorival Júnior, o lateral-direito Matheuzinho havia disputado 20 jogos na temporada, com um gol marcado. Pela esquerda, Matheus Bidu atuou em 16 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. Em alguns momentos, como nas finais do Paulistão, chegou a perder espaço com Ramón Díaz, que optava por Angileri pela maior segurança defensiva.

Arma ofensiva do Corinthians

Dorival Júnior chegou a testar o Corinthians no esquema 3-5-2, dando mais liberdade aos laterais. Um dos momentos em que utilizou a formação foi na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, quando alterou a equipe no intervalo. Na ocasião, Matheuzinho deu a assistência para Gui Negão marcar o gol da partida.

Depois da experiência, o treinador passou a adotar com mais frequência o 3-4-3, usando Angileri como terceiro zagueiro e liberando Matheus Bidu para apoiar o ataque. Desde a chegada de Dorival, Matheuzinho soma dois gols e três assistências, enquanto Bidu tem dois gols e duas assistências.

Matheuzinho desde a chegada de Dorival Júnior

20 jogos (17 titular) 2 gols 3 assistências 4 grandes chances criadas 21 passes decisivos 11 finalizações (4 no gol) 0.9 cruzamentos certos por jogo 46% de acerto no passe longo 2.6 desarmes por jogo 3.4 bolas recuperadas por jogo 60% de eficiência nos duelos 0.9 faltas por jogo 6 cartões amarelos Nota Sofascore 7.15

Matheus Bidu desde a chegada de Dorival Júnior