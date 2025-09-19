menu hamburguer
Corinthians

Laterais crescem de produção com Dorival e se tornam arma do Corinthians; veja números

Matheus Bidu e Matheuzinho ganharam protagonismo sob o comando do treinador

Corinthians entra em campo
imagem cameraMatheuzinho e Matheus Bidu se tornaram arma ofensiva do Timão (Foto: AGIF)
Ulisses Lopresti
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 19/09/2025
05:15
  Matéria
  • Mais Notícias

A equipe do Corinthians ganhou uma nova caraterística desde a chegada de Dorival Júnior, em abril. Os laterais se tornaram peças essenciais no setor ofensivo, ao contrário do padrão de Ramón Díaz, que priorizava o ataques pelo meio. Um benefício desta mudança foi a melhora nos números de Matheuzinho e Matheus Bidu.

continua após a publicidade

O time comandado por Ramón Díaz ganhou destaque com as jogadas feitas pelo meio, com um losango no setor, que acabava dando mais liberdade de criação para Carrillo, Garro e Memphis na criação. Dorival Júnior acabou mudando as características da equipe, por diversas questões.

O treinador não teve Garro à disposição por muitas partidas desde que chegou, pois o argentino sofre com as lesões no ano e passou de 100 dias no departamento médico neste ano. Além disso, perdeu Igor Coronado, que foi ao Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. As laterais viraram a solução.

continua após a publicidade

Antes da chegada de Dorival Júnior, o lateral-direito Matheuzinho havia disputado 20 jogos na temporada, com um gol marcado. Pela esquerda, Matheus Bidu atuou em 16 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. Em alguns momentos, como nas finais do Paulistão, chegou a perder espaço com Ramón Díaz, que optava por Angileri pela maior segurança defensiva.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Matheus Bidu se tornou um dos pilares do Corinthians
Matheus Bidu é um dos destaques do Corinthians no último jogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Arma ofensiva do Corinthians

Dorival Júnior chegou a testar o Corinthians no esquema 3-5-2, dando mais liberdade aos laterais. Um dos momentos em que utilizou a formação foi na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, quando alterou a equipe no intervalo. Na ocasião, Matheuzinho deu a assistência para Gui Negão marcar o gol da partida.

continua após a publicidade

Depois da experiência, o treinador passou a adotar com mais frequência o 3-4-3, usando Angileri como terceiro zagueiro e liberando Matheus Bidu para apoiar o ataque. Desde a chegada de Dorival, Matheuzinho soma dois gols e três assistências, enquanto Bidu tem dois gols e duas assistências.

Matheuzinho desde a chegada de Dorival Júnior

  1. 20 jogos (17 titular)
  2. 2 gols
  3. 3 assistências
  4. 4 grandes chances criadas
  5. 21 passes decisivos
  6. 11 finalizações (4 no gol)
  7. 0.9 cruzamentos certos por jogo
  8. 46% de acerto no passe longo
  9. 2.6 desarmes por jogo
  10. 3.4 bolas recuperadas por jogo
  11. 60% de eficiência nos duelos
  12. 0.9 faltas por jogo
  13. 6 cartões amarelos
  14. Nota Sofascore 7.15

Matheus Bidu desde a chegada de Dorival Júnior

  1. 17 jogos (15 titular)
  2. 2 gols
  3. 2 assistências
  4. 6 grandes chances criadas
  5. 19 passes decisivos
  6. 17 finalizações (5 no gol)
  7. 0.8 cruzamentos certos por jogo
  8. 57% de acerto no passe longo
  9. 1.4 desarmes por jogo
  10. 5.0 bolas recuperadas por jogo
  11. 64% de eficiência nos duelos
  12. 0.8 faltas por jogo
  13. 3 cartões amarelos
  14. Nota Sofascore 7.37

circulo com pontos dentroTudo sobre

