Laterais crescem de produção com Dorival e se tornam arma do Corinthians; veja números
Matheus Bidu e Matheuzinho ganharam protagonismo sob o comando do treinador
A equipe do Corinthians ganhou uma nova caraterística desde a chegada de Dorival Júnior, em abril. Os laterais se tornaram peças essenciais no setor ofensivo, ao contrário do padrão de Ramón Díaz, que priorizava o ataques pelo meio. Um benefício desta mudança foi a melhora nos números de Matheuzinho e Matheus Bidu.
O time comandado por Ramón Díaz ganhou destaque com as jogadas feitas pelo meio, com um losango no setor, que acabava dando mais liberdade de criação para Carrillo, Garro e Memphis na criação. Dorival Júnior acabou mudando as características da equipe, por diversas questões.
O treinador não teve Garro à disposição por muitas partidas desde que chegou, pois o argentino sofre com as lesões no ano e passou de 100 dias no departamento médico neste ano. Além disso, perdeu Igor Coronado, que foi ao Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. As laterais viraram a solução.
Antes da chegada de Dorival Júnior, o lateral-direito Matheuzinho havia disputado 20 jogos na temporada, com um gol marcado. Pela esquerda, Matheus Bidu atuou em 16 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. Em alguns momentos, como nas finais do Paulistão, chegou a perder espaço com Ramón Díaz, que optava por Angileri pela maior segurança defensiva.
Arma ofensiva do Corinthians
Dorival Júnior chegou a testar o Corinthians no esquema 3-5-2, dando mais liberdade aos laterais. Um dos momentos em que utilizou a formação foi na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, quando alterou a equipe no intervalo. Na ocasião, Matheuzinho deu a assistência para Gui Negão marcar o gol da partida.
Depois da experiência, o treinador passou a adotar com mais frequência o 3-4-3, usando Angileri como terceiro zagueiro e liberando Matheus Bidu para apoiar o ataque. Desde a chegada de Dorival, Matheuzinho soma dois gols e três assistências, enquanto Bidu tem dois gols e duas assistências.
Matheuzinho desde a chegada de Dorival Júnior
- 20 jogos (17 titular)
- 2 gols
- 3 assistências
- 4 grandes chances criadas
- 21 passes decisivos
- 11 finalizações (4 no gol)
- 0.9 cruzamentos certos por jogo
- 46% de acerto no passe longo
- 2.6 desarmes por jogo
- 3.4 bolas recuperadas por jogo
- 60% de eficiência nos duelos
- 0.9 faltas por jogo
- 6 cartões amarelos
- Nota Sofascore 7.15
Matheus Bidu desde a chegada de Dorival Júnior
- 17 jogos (15 titular)
- 2 gols
- 2 assistências
- 6 grandes chances criadas
- 19 passes decisivos
- 17 finalizações (5 no gol)
- 0.8 cruzamentos certos por jogo
- 57% de acerto no passe longo
- 1.4 desarmes por jogo
- 5.0 bolas recuperadas por jogo
- 64% de eficiência nos duelos
- 0.8 faltas por jogo
- 3 cartões amarelos
- Nota Sofascore 7.37
