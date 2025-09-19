Candidato derrotado nas últimas eleições indiretas do Corinthians, Antônio Roque Citadini, junto ao sócio Cyrillo Cavalheiro Neto, encaminhou uma proposta de reforma do estatuto que sugere a separação contábil entre o departamento de futebol e o clube social.

Um documento de oito páginas foi enviado a Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. A proposta de emenda prevê que o futebol, incluindo as modalidades masculina, feminina e de base, concentre todos os recursos gerados pela atividade.

Já os esportes olímpicos e amadores teriam apoio na busca por patrocínios e outras formas de financiamento. As atividades sociais, como churrascos, festividades e modalidades não olímpicas, seriam mantidas exclusivamente por mensalidades e taxas, sem aporte de verbas oriundas do futebol.

Os conselheiros justificam que a distinção dos gastos não está clara no atual estatuto, e que a mudança, denominada "Gestão Financeira Segregada por Departamentos", aumentaria a autonomia dos setores, e poderia promover uma gestão eficiente para cada área.

Presente na vida política

Nome forte nos bastidores do Corinthians, Roque Citadini concorreu nas últimas eleições indiretas, realizada no final de agosto, mas foi derrotado por Osmar Stábile. A reforma do estatuto está sendo debatida no clube alvinegro e tem data para sair do papel.

No início de setembro, Romeu Tuma Jr. afirmou que a votação para a mudança do estatuto deve ocorrer no Conselho até o final do ano. No momento, a Comissão de Reforma do Estatuto, comandada por Dalton Gioia, elabora um pré-projeto.

A expectativa é que após o documento se apresentado, sejam realizadas reuniões de consulta com coletivos, lideranças e membros do Conselho Deliberativo para definir um programa que será levado à votação.

A ideia é que o projeto seja analisado e votado em novembro. O último rito será a assembleia geral dos associados, que deverá ratificar a mudança do estatuto, no cenário ideal, em dezembro.