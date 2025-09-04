O Corinthians segue forte nos trabalhos durante esta Data-Fifa e nesta quinta-feira (4) não foi diferente. No CT Dr. Joaquim Grava, o Timão realizou seu segundo treino de olho na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, marcado para a próxima quarta-feira (10), contra o Athletico, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O elenco iniciou o dia com um trabalho de força na academia e, na sequência, os jogadores realizaram uma atividade de troca de passes e outra de duelos com finalizações em pequenos gols. A comissão técnica ainda aplicou um exercício de transição com finalizações e um jogo em campo reduzido com superioridade numérica ofensiva. Por fim, os atletas ainda trabalharam construções de ataque com finalizações.

O volante Maycon falou da importância desta semana cheia antes de um jogo eliminatório. Para o camisa 7, os treinos serão de grande importância para correção de alguns pontos.

- É muito importante. Temos muitos pontos para consertar, para evoluir na nossa equipe. Temos um desafio muito grande pela frente na Copa do Brasil e, depois, a sequência do Brasileiro. Sabemos da evolução do nosso time nos últimos jogos. Temos que evoluir para conseguir os objetivos que nós temos - disse o volante do Corinthians.

Yuri Aberto durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Maycon valoriza situação do Corinthians na Copa do Brasil

Já pensando na partida de volta das quartas de final contra o Athletico, Maycon também valoriza o fato de o Corinthians chegar nesta fase da competição sem sofrer gols. O Timão venceu o jogo de ida das por 1 a 0.

- É um ponto que a gente sempre se cobra, que é não tomar gols. É manter o foco que a gente tem tido. A evolução defensiva começa desde os nossos atacantes e meias para que a nossa defesa consiga se sustentar melhor. É um ponto muito importante para nós. Saímos com uma vitória importante, mas a eliminatória está aberta. Temos que trabalhar da melhor forma possível - completou.

