Corinthians quita parcela milionária com ajuda da vaquinha; veja o valor

A Gaviões da Fiel divulgou um relatório com dados da campanha Doe Arena, a vaquinha promovida pela torcida para quitar a dívida do Corinthians com a Caixa referente à Neo Química Arena. O documento revela que o clube alvinegro quitou uma parcela com o banco avaliado em R$ 1,6 milhão.

É a primeira amortização contratual do clube neste ano; até então, eram pagos apenas os juros. O Corinthians deve R$ 700 milhões ao banco estatal devido a incentivos fiscais concedidos para a construção da Neo Química Arena em 2014.

A vaquinha do Corinthians foi lançada em novembro e ficará no ar até maio deste ano. As doações dos torcedores ajudam a cobrir os juros diários, uma das principais despesas da dívida do clube com o banco.

Campanha da Gaviões da Fiel visa pagar dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal (Foto: JP Drone)

Quanto falta?

A campanha já arrecadou R$ 39.608.708,00 desde que foi lançada, no dia 27 de novembro. O valor corresponde a 5,66% do valor total da dívida. Para abater o débito, a Vaquinha do Corinthians precisa faturar mais R$ 660.391.292,00 até o próximo mês.

A Gaviões da Fiel promove campanhas para divulgar a Vaquinha do Corinthians, incluindo pontos de doação na Neo Química Arena em dias de jogo, ativação nas redes sociais e parceria com torcedores ilustres, conhecidos como "Embaixadores da Campanha".

Como doar para a Vaquinha do Corinthians?

As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado