Garro e Hugo Souza: veja prazo de retorno dos lesionados do Corinthians

O Corinthians segue com problemas no departamento médico após o final do Campeonato Paulista. Com um calendário cheio desde a reapresentação da equipe, em janeiro, o Timão começa o Brasileirão com desfalques importantes.

O goleiro Hugo Souza e o meia Rodrigo Garro são as principais baixas do Corinthians. Os atletas não estiveram em campo nas duas últimas partidas da equipe: o empate por 1 a 1 contra o Bahia, pelo Brasileirão, e a derrota por 2 a 1 para o Huracán, na Sul-Americana.

Hugo Souza

O jogador se recupera de uma lesão muscular grau 2b do retofemoral da coxa direita. O atleta começou a sentir dores no empate por 2 a 2 com o Guarani, no dia 23 de fevereiro, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão.

Hugo Souza atuou no sacrifício na reta final da competição, o que agravou seu problema. A tendência é que o jogador fique fora por um mês e retorne na sétima rodada do Brasileirão, mas o Corinthians prepara uma estratégia especial para antecipar sua volta.

Hugo Souza atuou com dores na reta final do Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Rodrigo Garro

O meia do Corinthians está em Madri, na Espanha, onde realiza um tratamento com um fisioterapeuta que trabalhou com Memphis e no Atlético de Madrid. O procedimento, dito inovador pelo clube alvinegro, é uma espécie de eletroacupuntura, e visa sanar as dores do argentino.

Segundo o departamento médico do Timão, exames de imagem indicam que o jogador está recuperado da lesão, mas Garro segue sentindo fortes dores. A tendência é que o meia retorne aos gramados somente após a parada para o Super Mundial de Clubes da Fifa, em julho.