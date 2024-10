Corinthians começa a semana entre a esperança e a preocupação

Yuri Alberto comemora contra o Racing (Foto: NELSON ALMEIDA/AFP)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 28/10/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

O Corinthians inicia a semana entre a preocupação e a esperança. O time entra em campo na noite desta segunda-feira (28), às 19h, para enfrentar o Cuiabá preocupado com o rebaixamento. Ao mesmo tempo, mantém o olho na Copa Sul-Americana, onde o time tem a esperança de sair da Argentina na próxima quinta-feira (31), classificado para a final do torneio continental.

Para o jogo contra o Cuiabá, o técnico Ramón Díaz não terá Yuri Alberto à disposição. O jogador cumpre suspensão por acúmulo de cartões. A tendência é que Memphis Depay seja mantido na equipe titular.

Em seis jogos com a camisa do Timão, Memphis marcou um gol e deu três assistências, a última delas para Yuri Alberto no empate em 2 a 2 contra o Racing, da Argentina, na última quinta-feira.

Yuri Alberto explodiu de produção nos últimos jogos e desandou a fazer gols, transformando o ano de 2024 em sua temporada mais artilheira: são 23 gols neste ano. Além disso, em 50 jogos, ele distribuiu seis assistências aos seus companheiros.

Ramón Díaz terá que escolher um companheiro para Memphis. Talles Magno, Romero, Pedro Raul e Pedro Henrique são algumas das opções do treinador.

Com 32 pontos, o Corinthians é o 17º colocado no Campeonato Brasileiro, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Vitória diante do Cuiabá é considerada fundamental no planejamento do clube, uma vez que depois do Racing, o Timão terá pela frente o rival Palmeiras, na volta do Campeonato Brasileiro.

— Quem joga no Corinthians tem que estar acostumado com pressão. Vestir essa camisa e conquistar com ela é especial. Estamos focados em marcar nosso nome na história com esse título, que o clube ainda não tem. Além disso, o título traria uma vaga na Libertadores, na Copa do Brasil e ajudaria financeiramente o clube. Lidamos com isso de forma muito boa, pois sabemos que, jogando nosso melhor, vamos trazer o resultado que o clube precisa — declarou o goleiro Hugo Souza, na zona mista após o empate em 2 a 2 com o Racing, pela ida das semifinais da Copa Sul-Americana.