Corinthians: Proposta para afastamento de Tuma tem baixa adesão e frustra Augusto Melo

Apoiadores de Augusto Melo enviaram, nesta sexta-feira (28), um requerimento à Comissão de Ética do Corinthians solicitando a destituição de Romeu Tuma Jr. do cargo de presidente do Conselho Deliberativo do clube. Ao todo, a ação colheu assinaturas de 1817 sócios e 70 conselheiros. No entanto, o plano não deve colher consequências práticas.

Para o órgão aprovar uma decisão é necessária a adesão da maioria, e o requerimento só teve a assinatura de apenas 23% dos conselheiros, além 13% dos sócios. Ademais, o abaixo-assinado não segue protocolos da Comissão de Ética, e portanto, não tem efeito prático dentro do estatuto alvinegro.

O pedido pede o afastamento cautelar de Romeu Tuma Jr. do cargo de presidente do Conselho, algo que não está previsto no estatuto do clube. Articuladores da oposição classificaram a ação dos apoiadores de Augusto Melo como "amadora".

Tuma só seria afastado do cargo em caso de instauração de um processo na comissão de ética e votação no Conselho do Corinthians. O requerimento acontece em meio à espera para definição de uma nova data para a votação do impeachment de Augusto Melo da presidência do clube, que foi iniciado em duas oportunidades, mas segue em aberto.

Situação assinou um requerimento para afastamento de Romeu Tuma Jr. da presidência do Conselhro Deliberativo do Corinthians (Foto: Guilherme Amaro)

Votação do impeachment de Augusto Melo

O rito de admissibilidade para a aprovação do afastamento de Augusto Melo do cargo de presidente foi aprovado no dia 20 de janeiro, quando o Conselho do Corinthians se reuniu para a votação. Entretanto, a decisão foi postergada

A oposição espera que a votação seja remarcada até o final de março, visando a votação das contas do clube em abril. A decisão depende apenas de Tuma, que explica a demora pela falta de garantia de segurança para o pleito no Parque São Jorge.

Membros da Conselho Deliberativo analisam realizar a votação na Neo Química Arena, ou até mesmo em um batalhão da Polícia Militar, opção que não possui apoio dos conselheiros. Na última votação foram registrados casos de agressão a membros do órgão.

Interlocutores da oposição veem o requerimento como uma ação da situação para conquistar a opinião pública. Segundo apuração da reportagem, conselheiros sabem que a chance do pedido tramitar no clube era nula. Mesmo assim agiram em defesa do processo.