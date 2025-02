Corinthians acerta venda milionária de joia com o Chelsea

O Corinthians chegou a um acordo com o Chelsea e acertou a venda de Denner, promessa da base do clube. Segundo informação adianta por Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!, a negociação chegará aos 10 milhões de euros mais bônus pela negociação do lateral-esquerdo.

A diretoria alvinegra não tinha como prioridade negociar o jogador, mas a recusa em ampliar o contrato dificultou as tratativas.

Denner é agenciado pelo empresário Giuliano Bertolucci, que possui cerca de R$ 80 milhões a receber do Corinthians. O atual vínculo do jovem com o clube do Parque São Jorge, por sua vez, é válido até março de 2027.

Autor de um dos gols do Corinthians na final da Copinha diante do São Paulo, Denner acumula convocações para as seleções de base do Brasil e é visto como uma das principais revelações da base alvinegra nos últimos anos, que negociou nomes como Wesley, para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e Murillo, hoje no Nottingham Forest, da Inglaterra.

Denner foi negociado ao Chelsea (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Destaque na base, Denner foi integrado ao profissional pela comissão técnica liderada por Ramón Díaz após a disputa da principal competição de base. O lateral, no entanto, permanecerá no Parque São Jorge até atingir a maioridade caso a negociação com o Chelsea seja finalizada.

O Corinthians chegou a tentar algumas propostas de renovação com o jogador, mas não seguiram á diante. Agora, seu futuro será a Europa.