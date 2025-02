Escalação: Ramón promoverá mudanças no Corinthians antes de ‘decisões’

O Corinthians finalizou, neste sábado (22), a preparação para a partida contra o Guarani, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Com a classificação encaminhada, Ramón Díaz deve poupar os titulares e promover uma escalação alternativa.

Com isso, apenas o goleiro Hugo Souza, visando manter o ritmo de jogo para a sequência decisiva neste início de temporada, deve ser mantido entre os onze iniciais. No meio de semana, o Timão recebe a Universidad Central, da Venezuela, pelo jogo de volta da segunda rodada da fase preliminar da Copa Libertadores.

- Sabemos o que vem pela frente, então, este jogo vai ser importante para nos prepararmos para os jogos difíceis que vamos enfrentar - afirmou o camisa 7 em entrevista à TV Corinthians.

A comissão técnica terá dois desfalques para o confronto: Raniele e Gustavo Henrique. O volante sofreu uma lesão de grau dois no bíceps femoral da coxa direita na Venezuela, enquanto o zagueiro se recupera de um incômodo no músculo adutor da perna direita.

O técnico Ramón Díaz durante treinamento do Corinthians no CT Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca / Ag.Corinthians)

Escalação do Corinthians

Com isso, a provável escalação do Corinthians para o duelo contra o Guarani tem: Hugo Souza; Léo Mana, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Ryan, Maycon e Charles (Alex Santana) e Igor Coronado; Talles Magno e Romero.

As equipes se enfrentam no próximo domingo (23), a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. Líder do Grupo A, a equipe comandada por Ramón Díaz precisa de um empate simples para garantir a liderança na classificação geral, sem depender do resultado da partida do São Bernardo.