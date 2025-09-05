Corinthians pode ter retorno de titulares lesionados em jogo decisivo da Copa do Brasil

O Corinthians tem uma partida na próxima semana que pode definir o restante da sua temporada. Isso porque o time comandado por Dorival Jr. vai encarar o Athletico pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão, que venceu na ida por 1 a 0, ainda pode contar com o retorno de alguns titulares para tentar garantir a vaga na semifinal do torneio.

A principal novidade pode ser o retorno de Yuri Alberto. O camisa 9 alvinegro voltou a treinar com o elenco após se recuperar de uma cirurgia de hérnia inguinal e tem boas chances de ser relacionado na próxima semana.

Já na lateral direita, Matheuzinho, que se recupera de uma sobrecarga na coxa, e ficou fora do clássico contra o Palmeiras no último domingo (31), também deve ser um reforço de Dorival Jr. contra o Furacão.

Por último, mas não menos importante, o volante José Martínez, que está com a Seleção Venezuelana. Ele foi convocado após se recuperar de uma cirurgia na mão, no entanto, sua presença na partida é incerta, já que a diretoria alvinegra precisa de uma logística para contar com o jogador que deve estar em campo pelas Eliminatórias um dia antes do jogo contra o Athletico.

Ingressos para Corinthians x Athletico

As vendas serão feitas exclusivamente através do site www.fieltorcedor.com.br. Os torcedores que quiserem adquirir um ingresso para o duelo contra o Athletico terão que cadastrar a biometria facial na plataforma.

Os membros do Fiel Torcedor, programa de sócios do Corinthians, terão prioridade na compra de ingressos. As vendas serão realizadas de forma escalonada, conforme a pontuação dos torcedores, adquirida pela frequência em jogos anteriores.

