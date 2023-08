Internamente, há expectativa de que Wesley assuma o protagonismo no elenco profissional corintiano com a saída de Róger Guedes. Isso porque o Timão não irá ao mercado em busca de uma reposição e pelas características da prata da casa, que são, no elenco, as que mais se assemelham às do ex-camisa 10: joga pela esquerda, é veloz e tem bom 'um contra um'. O jogador é um dos 'queridinhos' do técnico Vanderlei Luxemburgo, que vê bastante potencial no garoto.