No geral, além da saída de Róger Guedes, a janela de transferências para o Corinthians também teve as despedidas de Luan, que rescindiu o seu contrato com o Timão para jogar no Grêmio, e Chrystin Barletta, negociado pelo Ceará pelo valor da dívida que o clube alvinegro tinha com São Bernardo e Joinville pela contratação do atleta no primeiro semestre (R$ 6,6 milhões).