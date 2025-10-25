Corinthians perde três jogadores e terá meio de campo desfalcado contra o Grêmio
Timão teve baixas em triunfo contra o Vitória
Corinthians bateu o Vitória por 1 a 0 na tarde deste sábado (25), no Barradão. O triunfo deixa o Timão na nona posição, com 39 pontos. Três atletas do clube alvinegro estão fora da próxima rodada: José Martínez, Raniele e Breno Bidon.
Os dois primeiros, titulares no duelo com o Vitória, iniciaram o jogo pendurados. A dupla recebeu cartão ainda na primeira etapa e serão desfalques contra o Grêmio, no próximo domingo (2), na Neo Química Arena. O Corinthians sofre com opções para o meio de campo.
Breno Bidon iniciou a partida sem problemas com a arbitragem. No segundo tempo, o volante recebeu dois cartões amarelos e foi expulso por Wilton Pereira Sampaio.
Charles, que também estava pendurado, entrou no decorrer do segundo tempo, mas não foi advertido com cartão amarelo. O meia marcou o gol da vitória alvinegra sobre a equipe baiana.
Carrillo se recuperou de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e foi titular contra o Vitória. O peruano ficou fora por dois meses, e a última partida do jogador havia sido contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, no dia 6 de agosto.
Sequência positiva no Brasileirão
O Corinthians chegou a segunda vitória consecutiva no torneio, primeira vez que o clube alvinegro alcançou o feito na atual edição. Com 39 pontos, os comandados de Dorival Júnior se afastam da luta contra o rebaixamento e passa a sonhar com a luta por uma vaga na próxima Libertadores.
