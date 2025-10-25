menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians perde três jogadores e terá meio de campo desfalcado contra o Grêmio

Timão teve baixas em triunfo contra o Vitória

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 25/10/2025
18:11
Raniele e José Martínez recebram amarelo em empate entre Corinthian e vitória
imagem camera(Foto: Walmir Cirne/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Corinthians bateu o Vitória por 1 a 0 na tarde deste sábado (25), no Barradão. O triunfo deixa o Timão na nona posição, com 39 pontos. Três atletas do clube alvinegro estão fora da próxima rodada: José Martínez, Raniele e Breno Bidon.

Os dois primeiros, titulares no duelo com o Vitória, iniciaram o jogo pendurados. A dupla recebeu cartão ainda na primeira etapa e serão desfalques contra o Grêmio, no próximo domingo (2), na Neo Química Arena. O Corinthians sofre com opções para o meio de campo.

Breno Bidon iniciou a partida sem problemas com a arbitragem. No segundo tempo, o volante recebeu dois cartões amarelos e foi expulso por Wilton Pereira Sampaio.

Charles, que também estava pendurado, entrou no decorrer do segundo tempo, mas não foi advertido com cartão amarelo. O meia marcou o gol da vitória alvinegra sobre a equipe baiana.

Carrillo se recuperou de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e foi titular contra o Vitória. O peruano ficou fora por dois meses, e a última partida do jogador havia sido contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, no dia 6 de agosto.

Corinthians Vitória Wilton Pereira Sampaio
Wilton Pereira Sampaio apitou duelo entre Vitória e Corinthians, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Sequência positiva no Brasileirão

O Corinthians chegou a segunda vitória consecutiva no torneio, primeira vez que o clube alvinegro alcançou o feito na atual edição. Com 39 pontos, os comandados de Dorival Júnior se afastam da luta contra o rebaixamento e passa a sonhar com a luta por uma vaga na próxima Libertadores.

