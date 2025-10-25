Lance de Yuri Alberto em Vitória x Corinthians choca web: 'Fez o mais difícil'
Equipes se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão
Vitória e Corinthians se enfrentam, neste sábado (25), no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro tempo do confronto, o atacante Yuri Alberto protagonizou uma jogada que chocou os torcedores que acompanhavam a partida.
O lance acontece nos acréscimos da primeira etapa. O cronômetro marcava 47 minutos, quando o atacante recebeu um lançamento na medida, e livre, saiu na frente do goleiro Thiago Couto. Com muita categoria, o camisa 9 fintou o arqueiro adversário, mas na hora de finalizar, mesmo com o gol aberto, chutou para fora.
O cenário chocou os torcedores que acompanhavam a partida. Vale destacar, que o mesmo se Yuri Alberto tivesse marcado o gol, não valeria, pois ele se encontrava em posição de impedimento na hora do lançamento. Veja a repercussão da jogada abaixo:
