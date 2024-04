(Foto: MARCOS BRINDICCI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 23:26 • São Paulo (SP)

O Corinthians foi derrotado pelo Argentinos Juniors por 1 a 0, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. A partida ocorreu no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, na Argentina. No segundo tempo, o zagueiro Raul Gustavo foi expulso após agredir o bandeirinha.

O gol do jogo foi marcado pelo atacante Verón, após falha da defesa corintiana e de Cássio. Com o resultado, o Timão deixou a liderança do grupo na Sul-Americana e foi ultrapassado pelo próprio Argentinos Juniors. Veja no vídeo abaixo a análise da partida com o repórter Rafael Oliva.

✅FICHA TÉCNICA

Argentinos Juniors 1 x 0 Corinthians

3ª rodada - Fase de grupos Copa Sul-Americana

Data e horário: terça-feira, 23 de abril de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, Argentina

Árbitro: Piero Maza-CHI

VAR: Jose Cabero-CHI

Assistentes: Claudio Urrutia-CHI e Carlos Poblete-CHI

Momento da expulsão de Raul Gustavo (Foto: MARCOS BRINDICCI / AFP)

⚽ ESCALAÇÕES

ARGENTINOS JUNIORS (Técnico: Pablo Guede)

Diego Rodríguez, Meza, Godoy, Tobías Palacio e Montiel; Viveros, Juan Cardozo e Gamarra; Verón, Heredia e Batallini.

CORINTHIANS (Técnico: António Oliveira)

Cássio; Fagner; Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Pedro Henrique, Romero e Yuri Alberto.

